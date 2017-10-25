Власти РФ изучат школьные учебники на предмет изложения событий в Украине

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Совет Федерации РФ изучит все разделы школьных учебников, посвященные присоединению Крыма к России, на пример их "юридической, правовой, политической и гражданской" корректности, нынешние формулировки в ряде учебников являются "провокационными", заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"(Поручить) комитету по образованию и науке специально изучить разделы учебников истории, посвященных присоединению Крыма, оперативно принять меры, чтобы это было написано корректно с юридической, правовой, политической, гражданской, какой хотите точки зрения, и обязать министерство образования незамедлительно это исправить", — сказала она на заседании палаты.

Такое поручение было сделано после выступления сенатора от Крыма Сергея Цекова, по словам которого в учебнике 10-го класса по истории России под редакцией Волобуева, Карпачева, Романова события, предшествовавшие воссоединению Крыма с Россией весной 2014 года, излагаются следующим образом: "Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров".

По его словам, у него есть много подобных примеров и в других учебниках.

"У меня как участника воссоединения Крыма с Россией такая оценка вызывает недоумение, если не сказать возмущение. Как кровавый путч в Киеве можно называть революцией, как предлагается в этом учебнике?", — заявил сенатор.

"Это просто провокационная запись", — отметила Матвиенко.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ко многим уже пришло осознание того, что конфликтная ситуация в Украине "нетерпима, и из нее нужно выходить".