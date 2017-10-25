наверх
25.10.201717:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Власти РФ изучат школьные учебники на предмет изложения событий в Украине

    (обновлено: )10410
    Поручение о проверке книг было сделано после выступления сенатора от Крыма Сергея Цекова, по словам которого в учебнике 10-го класса по истории России имеется "провокационная запись".
    Партия российских учебников по истории РФ для 11 класса для крымских школ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Совет Федерации РФ изучит все разделы школьных учебников, посвященные присоединению Крыма к России, на пример их "юридической, правовой, политической и гражданской" корректности, нынешние формулировки в ряде учебников являются "провокационными", заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

    Украинские десантники укрепляют позиции на границе Крыма
    Министерство обороны Украины
    Украина может стать полем боя США и России - чешский политолог

    "(Поручить) комитету по образованию и науке специально изучить разделы учебников истории, посвященных присоединению Крыма, оперативно принять меры, чтобы это было написано корректно с юридической, правовой, политической, гражданской, какой хотите точки зрения, и обязать министерство образования незамедлительно это исправить", — сказала она на заседании палаты.

    Такое поручение было сделано после выступления сенатора от Крыма Сергея Цекова, по словам которого в учебнике 10-го класса по истории России под редакцией Волобуева, Карпачева, Романова события, предшествовавшие воссоединению Крыма с Россией весной 2014 года, излагаются следующим образом: "Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров".

    По его словам, у него есть много подобных примеров и в других учебниках.

    "У меня как участника воссоединения Крыма с Россией такая оценка вызывает недоумение, если не сказать возмущение. Как кровавый путч в Киеве можно называть революцией, как предлагается в этом учебнике?", — заявил сенатор.

    "Это просто провокационная запись", — отметила Матвиенко.

    Читайте также — Языковые проблемы в Украине: почему Россия молчит, а Венгрия кричит?

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ко многим уже пришло осознание того, что конфликтная ситуация в Украине "нетерпима, и из нее нужно выходить".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    Элитный внедорожник проехал на красный на месте на месте ДТП в Харькове. Видео
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Михаил Саакашвили в палатке
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые