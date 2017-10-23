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    В редакцию российской радиостанции ворвался мужчина и ударил ножом ведущую

    (обновлено: )39804
    Причиной нападения на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, по предварительным данным, стал личный конфликт, сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
    Татьяна Фельгенгауэр
    "Эхо Москвы"

    КИЕВ, 23 окт – РИА Новости Украина. Неизвестный мужчина в понедельник ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр, нападавший задержан, а угрозы жизни журналистки нет, говорится в сообщении на сайте "Эха".

    "Ворвавшись на радиостанцию, мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Он задержан охраной и передан полиции. По словом врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетер, и она госпитализирована", — сказано в релизе.

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    Задержание напавшего на ведущую "Эха Москвы"

    Генеральная прокуратура РФ держит на контроле ситуацию с нападением на Фельгенгауэр и считает ситуацию вопиющей, сообщил представитель ГП РФ Александр Куренной.

    "Вопиющая история с нападением на Татьяну Фельгенгауэр в редакции "Эха Москвы". Коллегам с радиостанции — слова поддержки. Только что говорил с Алексеем Венедиктовым. Заверил, что мы держим ситуацию на контроле", — заявил Куренной на официальном канале ведомства в Telegram.

    Виталий Рувинский в facebook
    Задержание напавшего на ведущую "Эха Москвы"

    Причиной нападения на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, по предварительным данным, стал личный конфликт, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    Напомним, ранее в Одессе мужчина в нетрезвом состоянии в магазине нанес ножевые ранения молодой паре.

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