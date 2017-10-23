В редакцию российской радиостанции ворвался мужчина и ударил ножом ведущую

КИЕВ, 23 окт – РИА Новости Украина. Неизвестный мужчина в понедельник ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр, нападавший задержан, а угрозы жизни журналистки нет, говорится в сообщении на сайте "Эха".

"Ворвавшись на радиостанцию, мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Он задержан охраной и передан полиции. По словом врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетер, и она госпитализирована", — сказано в релизе.

Виталий Рувинский в facebook Задержание напавшего на ведущую "Эха Москвы"

Генеральная прокуратура РФ держит на контроле ситуацию с нападением на Фельгенгауэр и считает ситуацию вопиющей, сообщил представитель ГП РФ Александр Куренной.

"Вопиющая история с нападением на Татьяну Фельгенгауэр в редакции "Эха Москвы". Коллегам с радиостанции — слова поддержки. Только что говорил с Алексеем Венедиктовым. Заверил, что мы держим ситуацию на контроле", — заявил Куренной на официальном канале ведомства в Telegram.

Виталий Рувинский в facebook Задержание напавшего на ведущую "Эха Москвы"

Причиной нападения на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, по предварительным данным, стал личный конфликт, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в Одессе мужчина в нетрезвом состоянии в магазине нанес ножевые ранения молодой паре.