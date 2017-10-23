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    Советский разведывательный спутник рухнет на Землю в понедельник

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    Точно предсказать время и район падения небольших несгоревших частиц не представляется возможным. Как правило, отработавшие свой срок на орбите спутники почти полностью безопасно сгорают в атмосфере Земли.
    Спутник серии Космос
    RIA News Александр Моклецов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Падение фрагментов еще одного не сгоревшего в атмосфере Земли советского спутника радиоэлектронной разведки "Космос-1461" ожидается 23 октября, следует из уточненного прогноза одного из американских онлайн-сервисов по отслеживанию полетов космических аппаратов.

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    "Предупреждение: ожидается, что этот объект распадется в понедельник, 23.10.2017 UTC", — отмечается в сообщении.

    Ранее прогнозировалось падение обломков этого космического аппарата весом 1,7 тонны 25 ноября. Точно предсказать время и район падения небольших несгоревших частиц не представляется возможным. Как правило, отработавшие свой срок на орбите спутники почти полностью безопасно сгорают в атмосфере Земли.

    Кроме того, 23 октября может закончить свое существование спутник двойного назначения "Молния-1-44" (серия Молния-1+"). Первоначально система спутниковой связи на базе "Молния-1+" использовалась для обеспечения телефонно-телеграфного сообщения на территории СССР, а также для передачи программ Центрального телевидения на 20 специально созданных земных станций с антеннами диаметром 12 метров.

    Ранее представитель "Роскосмоса" сообщал, что ракета-носитель "Союз-2.1а" с аппаратом дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" и 72 малыми спутниками запущена с космодрома Байконур.

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