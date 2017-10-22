Навальный за время ареста учил киргизский и выпил 80 литров чая

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Российский оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 20 суток ареста.

Об этом сообщил сам политик на своей странице в Instagram.

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"Я вышел. За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню "Дай мне слово, ведь я тамада" по радио. Готов к работе", — написал Навальный.

Напомним, в августе Симоновский суд Москвы на 300 тысяч рублей (почти 5000 долларов) оштрафовал российского оппозиционера Алексея Навального за нарушение порядка организации митинга.