Путин: самые сложные узлы по Украине нужно не разрубать, а распутывать

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Самые сложные "узлы" — будь то кризис в Украине или Сирии — нужно распутывать, а не разрубать, заявил президент России Владимир Путин в четверг, выступая на пленарной сессии форма "Валдай".

"Любые противоречия нужно разрешать цивилизованно. Россия всегда выступала именно за такой подход. Твердо убеждены: даже самые сложные узлы — будь то кризис в Сирии или в Ливии, на корейском полуострове или, скажем, на Украине, — надо распутывать, а не рубить", — сказал Путин.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.