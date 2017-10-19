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    Россия

    Путин: самые сложные узлы по Украине нужно не разрубать, а распутывать

    (обновлено: )14820
    По словам российского президента Владимира Путина, любые противоречия нужно разрешать цивилизованно и Россия всегда выступала именно за такой подход.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Самые сложные "узлы" — будь то кризис в Украине или Сирии — нужно распутывать, а не разрубать, заявил президент России Владимир Путин в четверг, выступая на пленарной сессии форма "Валдай".

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Любые противоречия нужно разрешать цивилизованно. Россия всегда выступала именно за такой подход. Твердо убеждены: даже самые сложные узлы — будь то кризис в Сирии или в Ливии, на корейском полуострове или, скажем, на Украине, — надо распутывать, а не рубить", — сказал Путин.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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