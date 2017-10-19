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    Россия

    Жириновский о решении Собчак бороться за пост президента. Это опасно

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    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который так же будет принимать участие в предвыборной гонке, отметил, что страной должны управлять специалисты.
    Владимир Жириновский
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя решение Ксении Собчак побороться за пост президента в 2018 году, заявил, что управлять Россией должен маршал, "а на выборы идет сержант".

    "Конечно, можно выдвигаться, но понятно же, что должен быть определенный набор качеств, должна быть за спиной какая-то историческая эпоха… Нужно работать на разных работах, нужно на выборах быть. Она на каких выборах была? Ни на каких и никогда, никто за нее не голосовал… Это опасно. Должны управлять специалисты", — сказал на встрече с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи Жириновский, который ранее объявил о намерении в шестой раз баллотироваться в президенты РФ.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото

    "Это невозможно. Кто угодно может выдвинуть себя, а как собрать два миллиона подписей? Явно не получится. Подставной кандидат, чтобы опустить других кандидатов. Вот она женщина такая смелая, вела "Дом-2", "Дом-3". "Дом-4", мамой уже стала, и так далее", — добавил политик.

    Собчак, которой в ноябре исполнится 36 лет, заявила о своих президентских амбициях в аккаунте в соцсети Instagram, сделав ссылку на сайт sobchakprotivvseh.ru. Она призвала прийти и проголосовать на выборах, хотя многие предлагают их бойкотировать. Телеведущая позиционирует себя как кандидата "против всех". Свою карьеру на телевидении она начинала как ведущая в реалити-шоу "Дом-2" и "Блондинка в Шоколаде ". В настоящее время на канале "Дождь" выходит передача Ксении "Собчак живьем". С мая 2012 года по декабрь 2014 года Собчак занимала пост главного редактора женского журнала SNC, а с декабря 2014 года стала главным редактором журнала L'Officiel Россия.

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