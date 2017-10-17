В Госдуме резко отреагировали на планы Киева одолеть ЧФ РФ "волчьей стаей"

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Планы Украины одолеть Черноморский флот РФ с помощью тактики "волчьей стаи" обречены на провал: даже если на первых порах украинские катера смогут нанести какой-то ущерб, через 10-15 минут их "накроет" российская авиация, заявил РИА Новости во вторник депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

О взятии этой тактики на вооружении ВМС Украины ранее сообщили СМИ. По данным издания ТСН, суть тактики заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров на одного противника, который не успевает вести много целей и вести по ним огонь. При этом военнослужащие ВМС Украины в сюжете открыто заявляли, что готовы захватить нефтяные вышки "Черноморнефтегаза" в Черном море.

"Украина создает так называемый "москитный флот" для диверсий против российских нефтяных вышек и нападения на корабли с государственным флагом РФ — то, что до конца XIX века называлось морским разбоем с мерой наказания через повешение", — сказал Белик.

По его словам, во все времена флибустьеры были слишком самонадеянны и, как правило, заканчивали свою жизнь на виселице.

"Конечно, вся эта так называемая "шакалья стая" способна всей толпой наброситься на корабль, охраняющий вышки. Но результат боя будет предсказуем, потому что через 10-15 минут туда прилетит самолет типа Су-30, который с нескольких десятков километров попадает даже в самый небольшой катер", — отметил депутат.

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По его словам, после подобных сюжетов украинского телевидения командование Южного военного округа России сделает соответствующие выводы.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.