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    Россия

    Дело о гибели полуголой россиянки: украинку признали невиновной

    (обновлено: )75901
    Руководитель отдела российского посольства в Венесуэле заявил, что гражданку Украины признали невиновной в смерти подруги. Также он сообщил, что делается все необходимое, чтобы вывезти тело покойной на родину.
    Уроженка Челябинской области 35-летняя Наталья Бородина
    vesti-ua.net

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Находившуюся за рулем машины в момент гибели в Доминикане россиянки Натальи Бородиной гражданку Украины местные власти признали невиновной в смерти своей подруги.

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    Об этом сообщил РИА Новости руководитель отдела российского посольства в Венесуэле, находящегося в Доминиканской Республике, Зураб Перадзе.

    "По моим данным, ее признали невиновной в этом печальном событии", — сказал собеседник агентства.

    Дипломат также уточнил, что, вопреки сообщениям некоторых СМИ, сына россиянки не было с ней на отдыхе в Доминиканской Республике. "Сына не было, он находится в Златоусте", — сказал Перадзе.

    По его словам, российским дипломатам удалось установить связи со страховой компанией. "Делаем все необходимое, чтобы вывезти тело покойной на родину", — отметил Перадзе.

    Туристка из РФ Наталья Бородина погибла, высунувшись из окна движущегося автомобиля на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны. В момент происшествия на девушке практически не было одежды. Инцидент сняла на видео гражданка Украины Иванна Бойрачук, также находившаяся в машине. Бойрачук после этого была задержана местной полицией.

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