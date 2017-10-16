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    Россия

    В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Штайнмайера

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    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что господин Штайнмайер обладает очень широкой экспертизой и в области двусторонних отношений - состоится достаточно интенсивный обмен мнениями.
    Куранты на Спасской башне Московского Кремля
    RIA News Коробейников Дмитрий | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. На встрече президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и главы РФ Владимира Путина ожидается интенсивный обмен мнениями по двусторонним отношениям, региональной и глобальной проблематике, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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    Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Путин 25 октября обсудит в Москве со Штайнмайером перспективы развития отношений и актуальные вопросы международной повестки.

    "Да, это действительно так, такой визит готовится. Мы ожидаем господина Штайнмайера сюда с визитом по приглашению Путина", — сказал Песков.

    "Будут, безусловно, российско-германские переговоры…. Это рабочий визит. Разумеется, господин Штайнмайер обладает очень широкой экспертизой и в области двусторонних отношений, и по всем текущим региональным и глобальным проблемам, поэтому можно с большой долей уверенности ожидать, что состоится достаточно интенсивный обмен мнениями", — заявил Песков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что попытки вмешаться в дела суверенных государств извне приносят хаос, такие действия дестабилизировали Ближний Восток, где распространился терроризм.

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