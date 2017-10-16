В России младенец скончался после отказа матери от его госпитализации

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Следователи проводят проверку после обнаружения в одной из квартир Гатчины тела младенца, скончавшегося, по предварительным данным, вечером того дня, когда мать отказалась от его госпитализации, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

"Вечером 15 октября… в квартире одного из домов в городе Гатчине Ленинградской области обнаружено тело мальчика 2017 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. Установлено, что днем у ребенка поднялась температура, мать вызвала скорую медицинскую помощь, но от госпитализации отказалась, покормив сына, уложила его спать, а вечером этого же дня обнаружила ребенка без признаков жизни", — говорится в сообщении.

Как уточняют в ведомстве, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела.

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