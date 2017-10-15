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    Россия

    В Госдуме РФ готовится законопроект о противодействии санкциям США

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (575)

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    По словам спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, в Госдуме РФ в настоящее время прорабатывается вопрос о противодействии санкционной политике США, но пока говорить о конкретном содержании рано.
    Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума прорабатывает проект закона о противодействии санкционной политике США, однако о конкретном содержании, по его словам, говорить рано. Об этом Володин заявил в субботу журналистам в Санкт-Петербурге.

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    "Мы прорабатываем этот вопрос, но пока не можем презентовать его и говорить о конкретном содержании. Но мы думаем об этом, и идет, соответственно, проработка этого вопроса", — сказал Володин, отвечая на вопрос, идет ли работа в Госдуме над соответствующим законопроектом.

    США в начале августа расширили ряд секторальных санкций в отношении экономики РФ. В частности, теперь президент США может налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

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