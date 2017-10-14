Попытки вмешаться в дела других стран приносят хаос - Путин

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Попытки вмешаться в дела суверенных государств извне приносят хаос, такие действия дестабилизировали Ближний Восток, где распространился терроризм, сказал президент РФ Владимир Путин.

"В современном мире нет и не может быть шаблонных моделей развития. Каждое государство имеет естественное и неоспоримое право самому определять свою судьбу, как это заложено в уставе Организации объединенных наций", — сказал Путин, открывая ассамблею Межпарламентского союза.

По словам Путина, "попытки вмешаться в жизнь суверенных стран без знания и учета национальной специфики приносят лишь хаос".

"Такое необдуманное вмешательство извне привело к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, эскалации напряженности в этом регионе, росту террористической угрозы", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Путин выразил надежду, что Испании удастся преодолеть кризис после референдума в Каталонии.