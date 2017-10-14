наверх
14.10.201722:28
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Попытки вмешаться в дела других стран приносят хаос - Путин

    (обновлено: )20820
    По словам президент России Владимира Путина, "попытки вмешаться в жизнь суверенных стран без знания и учета национальной специфики приносят лишь хаос".
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Попытки вмешаться в дела суверенных государств извне приносят хаос, такие действия дестабилизировали Ближний Восток, где распространился терроризм, сказал президент РФ Владимир Путин.

    Путину дарят алабая
    Скриншот видео
    Президент Туркмении подарил Путину щенка алабая

    "В современном мире нет и не может быть шаблонных моделей развития. Каждое государство имеет естественное и неоспоримое право самому определять свою судьбу, как это заложено в уставе Организации объединенных наций", — сказал Путин, открывая ассамблею Межпарламентского союза.

    По словам Путина, "попытки вмешаться в жизнь суверенных стран без знания и учета национальной специфики приносят лишь хаос".

    "Такое необдуманное вмешательство извне привело к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, эскалации напряженности в этом регионе, росту террористической угрозы", — подчеркнул он.

    Напомним, ранее Путин выразил надежду, что Испании удастся преодолеть кризис после референдума в Каталонии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Факельное шествие националистов в Киеве
    День защитника Украины. В ожидании провокаций
    Богдан Яременко
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор департамента госзакупок Минобороны Владимир Гулевич
    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое