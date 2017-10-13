наверх
13.10.201716:11
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    "Надеемся, признание наступит". Песков об отношениях Украины и России

    (обновлено: )58762
    Пресс-секретарь президента РФ считает, что "должно быть проявлено уважение к волеизъявлению миллионного населения" Крыма, после чего возможна нормализация отношений между Украиной и Россией.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В Кремле надеются, что в будущем произойдет нормализация российско-украинских отношений, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Мы надеемся, что со временем это признание наступит, должно быть проявлено уважение к волеизъявлению миллионного населения полуострова и также впоследствии мы рассчитываем, надеемся, что будет, возможно, нормализация российско-украинских отношений", — сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько важно для Кремля признание присоединения Крыма Украиной.

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Резолюция ПАСЕ по Украине: подробности от Волошина

    Кроме того, новый президент Российской академии наук Александр Сергеев сообщил в интервью РИА Новости, что научное сотрудничество России и Украины сохраняется, хотя и осложнено нынешними отношениями между странами.

    "Сотрудничество есть, но, конечно, оно осложнено непростыми отношениями стран", — сказал Сергеев. Он напомнил, что институты, которые раньше работали в Крыму и принадлежали Национальной академии наук Украины, перешли в ведение российского Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

    "И понятно, что тут тоже возникают сложности, например, связанные с тем, что если мы проводим какие-то мероприятия в Крыму, в том числе на базе этих институтов, то в ряде случаев в отношении приехавших туда ученых, как и в отношении деятелей культуры, с украинской стороны следуют санкции. Мы это тоже чувствуем", — сказал Сергеев.

    Читайте также: Порошенко в ПАСЕ: о Крыме как о земле страха и обязательном украинском

    Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за присоединение к России. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно". В то же время Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Александр Симчишин. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор департамента госзакупок Минобороны Владимир Гулевич
    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Военнослужащие в Киеве. Архивное фото
    День защитника Украины. В ожидании провокаций
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое