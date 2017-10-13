"Надеемся, признание наступит". Песков об отношениях Украины и России

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В Кремле надеются, что в будущем произойдет нормализация российско-украинских отношений, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что со временем это признание наступит, должно быть проявлено уважение к волеизъявлению миллионного населения полуострова и также впоследствии мы рассчитываем, надеемся, что будет, возможно, нормализация российско-украинских отношений", — сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько важно для Кремля признание присоединения Крыма Украиной.

Кроме того, новый президент Российской академии наук Александр Сергеев сообщил в интервью РИА Новости, что научное сотрудничество России и Украины сохраняется, хотя и осложнено нынешними отношениями между странами.

"Сотрудничество есть, но, конечно, оно осложнено непростыми отношениями стран", — сказал Сергеев. Он напомнил, что институты, которые раньше работали в Крыму и принадлежали Национальной академии наук Украины, перешли в ведение российского Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

"И понятно, что тут тоже возникают сложности, например, связанные с тем, что если мы проводим какие-то мероприятия в Крыму, в том числе на базе этих институтов, то в ряде случаев в отношении приехавших туда ученых, как и в отношении деятелей культуры, с украинской стороны следуют санкции. Мы это тоже чувствуем", — сказал Сергеев.

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Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за присоединение к России. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно". В то же время Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.