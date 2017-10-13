Разборки в ПАСЕ. Киев потребовал подать в суд на Москву

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Украинская делегация на заседании бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы потребовала от генсека организации Турбьёрна Ягланда подать в суд на Россию за неуплату членских взносов, сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады Владимир Арьев ("Блок Петра Порошенко").

"На бюро ПАСЕ от Ягланда сегодня требовали жесткой позиции на переговорах в Москве и вообще подать в суд на РФ за неуплату взносов", — написал Арьев на своей странице в Facebook в пятницу.

Владимир Арьев/Facebook, 13 октября 2017

Ранее он заявил, что Украина постарается не допустить восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.

В то же время зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия") заявил РИА Новости, что угрозы Украины подать в суд на Россию за неуплату членских взносов в ПАСЕ не имеют под собой никаких юридических оснований и похожи на попытку привлечь внимание к своей стране.

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"Это естественно, что мы перестали платить членские взносы в ПАСЕ, когда нас лишили права голоса, мы не можем ни делать заявления, ни выступать даже в тех случаях, когда нас пытаются обвинять. Зачем нам платить за неучастие в этой организации?" — сказал российский парламентарий.

"Заявления Украины не несут под собой никакой юридической основы. Поэтому это просто некий пиар, блеф со стороны украинских представителей", — добавил депутат, отметив, что подобные заявления — просто попытка Украины опять привлечь к себе внимание и в очередной как-то уколоть Россию.

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, так как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Летом этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям совета.