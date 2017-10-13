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    Россия

    Разборки в ПАСЕ. Киев потребовал подать в суд на Москву

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    Резолюция ПАСЕ по Украине (30)

    (обновлено: )788215
    По словам главы украинской делегации в ПАСЕ, от генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда требуют подать в суд на Российскую Федерацию за неуплату членских взносов.
    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Украинская делегация на заседании бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы потребовала от генсека организации Турбьёрна Ягланда подать в суд на Россию за неуплату членских взносов, сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады Владимир Арьев ("Блок Петра Порошенко").

    "На бюро ПАСЕ от Ягланда сегодня требовали жесткой позиции на переговорах в Москве и вообще подать в суд на РФ за неуплату взносов", — написал Арьев на своей странице в Facebook в пятницу.

    Владимир Арьев/Facebook, 13 октября 2017

    Ранее он заявил, что Украина постарается не допустить восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.

    В то же время зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия") заявил РИА Новости, что угрозы Украины подать в суд на Россию за неуплату членских взносов в ПАСЕ не имеют под собой никаких юридических оснований и похожи на попытку привлечь внимание к своей стране.

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    "Это естественно, что мы перестали платить членские взносы в ПАСЕ, когда нас лишили права голоса, мы не можем ни делать заявления, ни выступать даже в тех случаях, когда нас пытаются обвинять. Зачем нам платить за неучастие в этой организации?" — сказал российский парламентарий.

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Резолюция ПАСЕ по Украине: подробности от Волошина

    "Заявления Украины не несут под собой никакой юридической основы. Поэтому это просто некий пиар, блеф со стороны украинских представителей", — добавил депутат, отметив, что подобные заявления — просто попытка Украины опять привлечь к себе внимание и в очередной как-то уколоть Россию.

    Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, так как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Летом этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям совета.

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