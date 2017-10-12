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    Максакова судится за наследство с бывшей женой Вороненкова - СМИ

    Тема:

    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (158)

    (обновлено: )30301
    По информации СМИ, оперная певица Мария Максакова и ее сын Иван могут претендовать на часть элитной квартиры в центре Москвы, в котором проживает бывшая жена Вороненкова с детьми.
    Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, судится за наследство с бывшей женой погибшего.

    По данным "Комсомольской Правды", Максакова и ее сын Иван могут претендовать на часть элитной квартиры в центре Москвы, в которой сейчас живет бывшая супруга Вороненкова Юлия. Недвижимость спорная, так как ее часть ранее уже отсудил сосед экс-депутата, который требует привлечь членов семьи Вороненкова к уголовной ответственности за мошенничество.

    facebook.com/deputatvoronenkov
    Денис Вороненков и Мария Максакова

    Суд начался в середине сентября, сейчас наложен арест практически на все имущество и банковские счета Юлии Вороненковой.

    Сам Вороненков практически все имущество оставил бывшей жене Юлии, а на Марию Максакову не оформлено практически ничего, как и на ее сына Ивана.

    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    А вы поняли, что это было? Соцсети о расследовании дела Вороненкова

    Наследство Дениса Вороненкова – это половина имущества, нажитого им в браке с Юлией с 1997-го по 2015 год. На него претендуют четверо детей Вороненкова: 25-летняя Екатерина — дочь от первых отношений, 19-летний Николай и 16-летняя Ксения — дети от брака с Юлией Вороненковой, годовалый Иван — сын от брака с Марией Максаковой, сама оперная певица и мама убитого депутата.

    Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. В июне прокуратура сообщила о задержаниив Днепропетровской области Тарасенко, который по версии следствия является соучастником преступления. Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство.

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