Максакова судится за наследство с бывшей женой Вороненкова - СМИ

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, судится за наследство с бывшей женой погибшего.

По данным "Комсомольской Правды", Максакова и ее сын Иван могут претендовать на часть элитной квартиры в центре Москвы, в которой сейчас живет бывшая супруга Вороненкова Юлия. Недвижимость спорная, так как ее часть ранее уже отсудил сосед экс-депутата, который требует привлечь членов семьи Вороненкова к уголовной ответственности за мошенничество.

facebook.com/deputatvoronenkov Денис Вороненков и Мария Максакова

Суд начался в середине сентября, сейчас наложен арест практически на все имущество и банковские счета Юлии Вороненковой.

Сам Вороненков практически все имущество оставил бывшей жене Юлии, а на Марию Максакову не оформлено практически ничего, как и на ее сына Ивана.

Наследство Дениса Вороненкова – это половина имущества, нажитого им в браке с Юлией с 1997-го по 2015 год. На него претендуют четверо детей Вороненкова: 25-летняя Екатерина — дочь от первых отношений, 19-летний Николай и 16-летняя Ксения — дети от брака с Юлией Вороненковой, годовалый Иван — сын от брака с Марией Максаковой, сама оперная певица и мама убитого депутата.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. В июне прокуратура сообщила о задержаниив Днепропетровской области Тарасенко, который по версии следствия является соучастником преступления. Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство.