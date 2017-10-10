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    Горбачев: перестройка привела в движение весь мир

    (обновлено: )22
    По словам Горбачева, благодаря тому, что перестройка состоялась, "и несмотря на то, что ее оборвали и после неё все время пихали, она такой толчок дала и (не только) нашей стране, нашим людям, но и весь мир пришёл в движение".
    Бывший президент СССР Михаил Горбачев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 окт – РИА Новости Украина. Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что хотя процесс перестройки оборвали, она "привела в движение" весь мир.

    Михаил Горбачев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Во вторник в книжном магазине "Москва" проходит презентация новой книги Горбачева "Остаюсь оптимистом".

    "Я другого мнения придерживаюсь: благодаря тому, что она состоялась, и несмотря на то, что ее оборвали и после неё все время пихали, она такой толчок дала и (не только) нашей стране, нашим людям, но и весь мир пришёл в движение", — сказал Горбачёв в ответ на вопрос одного из читателей, поинтересовавшегося, ощущает ли бывший советский лидер вину за то, что перестройка не удалась.

    В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Михаил Горбачев.

    В 1985–1988 годах он произвел радикальные изменения во внешнеполитическом курсе СССР. Для демократизации советского общества Горбачев поддержал курс на гласность и перестройку, а также сделал шаги к улучшению отношений с капиталистическими странами — подписав договоры по разоружению и выводу советских войск из Афганистана.

    В декабре 1991 года Горбачев сложил с себя и полномочия президента СССР.

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