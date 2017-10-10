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10.10.201710:50
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    Россия

    РФ пока не видит компромиссов по спору в ВТО по санкциям Украины

    (обновлено: )258
    Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, в рамках процедур ВТО контакты происходят, но пока никаких компромиссов там нет.
    Флаг Украины и герб России
    Думская.net

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Россия пока не видит компромиссов по спору по санкциям Украины в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

    Флаги Украины и России
    УНИАН
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    "В рамках процедур ВТО контакты происходят. Пока никаких компромиссов там нет", — сказал он в кулуарах встречи министров ВТО.

    "Мы продолжаем двигаться по тем процедурам, которые есть. Это касается как исков Украины против России, так и России против Украины", — добавил министр, сообщает Прайм.

    В мае Россия направила в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми начиная с 2014 года санкциями — ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину.

    В иске речь идет, в частности, о запретах на ввоз из РФ мясных и молочных продуктов, рыбы, винно-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений и многих других товаров. Компаниям РФ также запрещено участвовать в приватизации в Украине, что является еще одним грубым нарушением обязательств Украины в ВТО.

    В августе директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков говорил РИА Новости, что досудебное урегулирование иска России по санкциям Украины в рамках ВТО едва ли реалистично.

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