РФ пока не видит компромиссов по спору в ВТО по санкциям Украины

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Россия пока не видит компромиссов по спору по санкциям Украины в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"В рамках процедур ВТО контакты происходят. Пока никаких компромиссов там нет", — сказал он в кулуарах встречи министров ВТО.

"Мы продолжаем двигаться по тем процедурам, которые есть. Это касается как исков Украины против России, так и России против Украины", — добавил министр, сообщает Прайм.

В мае Россия направила в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми начиная с 2014 года санкциями — ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину.

В иске речь идет, в частности, о запретах на ввоз из РФ мясных и молочных продуктов, рыбы, винно-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений и многих других товаров. Компаниям РФ также запрещено участвовать в приватизации в Украине, что является еще одним грубым нарушением обязательств Украины в ВТО.

В августе директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков говорил РИА Новости, что досудебное урегулирование иска России по санкциям Украины в рамках ВТО едва ли реалистично.