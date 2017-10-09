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    На Кубани пойдут под суд граждане Украины за производство токсичного вина

    (обновлено: )54
    Сообщается, что в частном доме, расположенном в поселке Ахтырский Абинского района, граждане Украины изготавливали вино, не отвечающее требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
    Бутылки под вино. Архивное фото
    RIA News Николай Хижняк

    КИЕВ, 9 окт, РИА Новости Украина. Перед судом на Кубани предстанут шесть граждан Украины по обвинению в производстве, хранении и перевозке вина с токсичными примесями, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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    "Прокурор Абинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых граждан Украины в возрасте от 26 до 58 лет", — говорится в сообщении.

    В ведомстве уточнили, что иностранцев обвиняют в совершении преступления по статье "Производство, хранение, перевозка в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

    По данным ведомства, с апреля по июль 2017 года в частном доме, расположенном в поселке Ахтырский Абинского района, граждане Украины изготавливали вино, не отвечающее требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

    "При проведении обыска изъято более 1000 ящиков, в которых находилось свыше десяти тонн спиртосодержащей продукции, изготовленной кустарным способом, имеющей токсичные примеси", — добавили в ведомстве, отметив, что уголовное дело рассмотрит Абинский районный суд.

    Напомним, массовое отравление людей косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт, произошло в декабре прошлого года в Иркутской области. От отравлений метанолом, по уточненным данным, тогда пострадали более 120 человек, 76 из них погибли.

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