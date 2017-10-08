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    Россия

    Берлускони преподнес Путину интересный подарок

    (обновлено: )19930
    На подаренном пододеяльнике изображено рукопожатие двух политиков на фоне известных достопримечательностей России и Италии – Собора Василия Блаженного и Колизея.
    Путин получил от Берлускони пододеяльник
    corriere.it

    КИЕВ, 8 окт – РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в Сочи на дне рождения президента России Владимира Путина подарил ему вышитый пододеяльник ручной работы, сообщает в воскресенье итальянская газета Сorriere della Sera.

    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В компании по производству постельного белья, ставшей исполнителем необычного заказа, подтвердили РИА Новости эту информацию.

    На пододеяльнике изображено рукопожатие двух политиков на фоне известных достопримечательностей России и Италии – Собора Василия Блаженного и Колизея.

    Российский президент в субботу отпраздновал свое 65-летие. Его и Берлускони связывают давние добрые, дружеские отношения.

    Они неоднократно приезжали друг к другу с частными и государственными визитами. Так, в конце сентября 2015 года Берлускони побывал в Крыму, а несколькими месяцами ранее приезжал к Путину на Алтай.

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