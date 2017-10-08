Берлускони преподнес Путину интересный подарок

КИЕВ, 8 окт – РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в Сочи на дне рождения президента России Владимира Путина подарил ему вышитый пододеяльник ручной работы, сообщает в воскресенье итальянская газета Сorriere della Sera.

В компании по производству постельного белья, ставшей исполнителем необычного заказа, подтвердили РИА Новости эту информацию.

На пододеяльнике изображено рукопожатие двух политиков на фоне известных достопримечательностей России и Италии – Собора Василия Блаженного и Колизея.

Российский президент в субботу отпраздновал свое 65-летие. Его и Берлускони связывают давние добрые, дружеские отношения.

Они неоднократно приезжали друг к другу с частными и государственными визитами. Так, в конце сентября 2015 года Берлускони побывал в Крыму, а несколькими месяцами ранее приезжал к Путину на Алтай.