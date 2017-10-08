наверх
08.10.201714:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Москва грозит ответить на притеснение российских СМИ в США

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (569)

    (обновлено: )4310
    По словам Марии Захаровой, ситуация с давлением на канал RT является особым случаем - "в отношении нашего канала применена вся эта имеющаяся машина, включая административный ресурс".
    Здание МИД РФ
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Москва может ответить аналогично в ситуации с притеснением российских СМИ в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье в эфире телеканала НТВ.

    Она отметила, что ситуация с давлением на канал RT является особым случаем.

    "Это случай, когда в отношении нашего канала применена вся эта имеющаяся машина, включая административный ресурс, включая пропаганду на территории США", — сказала она.

    МИД России показал дипломатическую собственность, захваченную США
    Facebook МИД РФ
    В МИД России показали дипломатическую собственность, захваченную США

    По ее словам, в российском законе о СМИ, принятом в 1991 году, "есть статья, которая предписывает, что в случае если в какой-то стране в отношении российских СМИ применяются ограничительные меры, отвечать адекватно в отношении корреспондентов этой страны, которые работают на территории Российской Федерации".

    Читайте также: Политическая активность под дудку США. Эксперты подвели итоги недели

    "И такое же положение заложено в статье правил аккредитации инкорров. Соответственно все, что будет совершаться в отношении российских журналистов, и вообще в принципе журналистов RT на территории США, после того, как мы это квалифицировали в качестве ограничения деятельности, мы можем применять аналогичные меры в отношении американских СМИ на территории Российской Федерации", — пояснила Захарова.

    Ранее Москва заявила решительный протест в связи с действиями властей США по захвату российских дипобъектов в Сан-Франциско и резервирует за собой право на ответ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Платон Беседин
    Культурная война в Украине: разборки во Львове
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Деньги и кошелек. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Многотысячный митинг в защиту единства Испании в Барселоне, 8 октября 2017
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись