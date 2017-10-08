Москва грозит ответить на притеснение российских СМИ в США

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Москва может ответить аналогично в ситуации с притеснением российских СМИ в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье в эфире телеканала НТВ.

Она отметила, что ситуация с давлением на канал RT является особым случаем.

"Это случай, когда в отношении нашего канала применена вся эта имеющаяся машина, включая административный ресурс, включая пропаганду на территории США", — сказала она.

По ее словам, в российском законе о СМИ, принятом в 1991 году, "есть статья, которая предписывает, что в случае если в какой-то стране в отношении российских СМИ применяются ограничительные меры, отвечать адекватно в отношении корреспондентов этой страны, которые работают на территории Российской Федерации".

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"И такое же положение заложено в статье правил аккредитации инкорров. Соответственно все, что будет совершаться в отношении российских журналистов, и вообще в принципе журналистов RT на территории США, после того, как мы это квалифицировали в качестве ограничения деятельности, мы можем применять аналогичные меры в отношении американских СМИ на территории Российской Федерации", — пояснила Захарова.

Ранее Москва заявила решительный протест в связи с действиями властей США по захвату российских дипобъектов в Сан-Франциско и резервирует за собой право на ответ.