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    Россия

    В Европе появились граффити ко дню рождения Путина

    (обновлено: )21580
    Граффити с изображением российского президента появились в Берлине, Париже, Барселоне и Праге. Автор одной из картинок оставил сообщение: "Каждый человек имеет право на самоопределение".
    Граффити с изображением Путина в испанской Барселоне, 7 октября 2017
    © Ruptly

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Граффити с изображением президента России Владимира Путина появились в европейских городах, они приурочены к юбилею главы государства.

    Смотрите также: Путину — 65: кадры из жизни российского президента 

    Парижский художник Skame Retors стилизовал изображение под советский плакат Александра Родченко и сопроводил граффити надписью: "Пацифист, с днем рождения".

    twitter.com/HubertFayard
    Граффити с изображением Путина в Париже

    На граффити, появившемся в Барселоне, Путин изображен подмигивающим зрителям. Автор картинки оставил сообщение: "Каждый человек имеет право на самоопределение" (см. главное фото).

    В Берлине российский лидер нарисован сидящим в кресле в окружении белых голубей, которые являются символом мира. Рядом художник поместил строчки из "Оды к радости" Шиллера — гимна Евросоюза.

    Ольга Воронина/Facebook
    Граффити с изображением Путина в Берлине

    Также граффити с изображением президента и надписью "Миротворец" появилось в Праге.

    В субботу Владимир Путин отмечает 65-летие. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент проведет день рождения за работой.

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