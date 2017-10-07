В Европе появились граффити ко дню рождения Путина

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Граффити с изображением президента России Владимира Путина появились в европейских городах, они приурочены к юбилею главы государства.

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Парижский художник Skame Retors стилизовал изображение под советский плакат Александра Родченко и сопроводил граффити надписью: "Пацифист, с днем рождения".

twitter.com/HubertFayard Граффити с изображением Путина в Париже

На граффити, появившемся в Барселоне, Путин изображен подмигивающим зрителям. Автор картинки оставил сообщение: "Каждый человек имеет право на самоопределение" (см. главное фото).

В Берлине российский лидер нарисован сидящим в кресле в окружении белых голубей, которые являются символом мира. Рядом художник поместил строчки из "Оды к радости" Шиллера — гимна Евросоюза.

Ольга Воронина/Facebook Граффити с изображением Путина в Берлине

Также граффити с изображением президента и надписью "Миротворец" появилось в Праге.

В субботу Владимир Путин отмечает 65-летие. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент проведет день рождения за работой.