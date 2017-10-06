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    Кремль заявил о противоречиях в законопроектах по Донбассу

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (149)

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    Законопроект о реинтеграции Донбасса содержит статью, где Российская Федерация называется "агрессором", также он "не содержит никакого упоминания Минских договоренностей", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. Формулировка украинского законопроекта о реинтеграции Донбасса ни де-юре, ни де-факто неприемлема, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Верховная Рада в пятницу приняла в первом чтении предложенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, а также в целом принял документ о продлении на год действия закона об особом статусе региона.

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    "Этот закон – он носит, насколько мы понимаем и насколько располагаем информацией об этом пока еще законопроекте, — он носит весьма декларативный характер. Там содержится статья, где Российская Федерация называется агрессором. И также там не содержится никакого упоминания Минских договоренностей", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о двух законопроектах по Донбассу, которые были внесены в Раду.

    Пресс-секретарь президента РФ отметил, что подобные формулировки для России неприемлемы, кроме того – законопроекты содержат юридические противоречия.

    "Чисто с юридической точки зрения – безусловно, такая формулировка ни де-юре, ни де-факто не может быть для нас приемлема. Она неприемлема. Но и с юридической точки зрения, конечно, это противоречит и букве, и духу Минских договоренностей. Ибо, такой дефиниции в Минских договоренностях нет. И российская сторона является подписантом, а именно гарантом этих Минских договоренностей", — подчеркнул Песков.

    Он обратил внимание, что президент Украины Петр Порошенко также поставил свою подпись под этим документом, чем обозначил свое согласие на выполнение утвержденных договоренностей.

    "Такое юридическое противоречие – оно имеет место. И мы это констатируем", — добавил Песков.

    Он еще раз напомнил, что закон носит декларативный характер. Кроме того, по его словам, второй рассматриваемый законопроект является более важным.

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    "Там же есть еще один законопроект, который уже идет в русле продления особого статуса Донбасса. Вот это уже важный законопроект. Ибо истечение срока действия предыдущего закона об особом статусе, конечно, вызывало у всех озабоченность", — сказал Песков, отметив, что РФ сохраняет свою приверженность Минским договоренностям, "по-прежнему считает их безальтернативным фундаментом, на основе которого можно, по крайней мере, дальше пытаться выходить хоть на какие-то наметки урегулирования".

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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