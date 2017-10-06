"Это путь эскалации". Россия о документе по статусу Донбасса

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Москва считает, что замена закона об особом статусе Донбасса документом, который не соответствовал бы минским соглашениям, привела бы к эскалации обстановки в регионе, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Введение в действие закона об особом статусе Донбасса еще в 2014 году привело бы к скорейшему урегулированию конфликта. Однако он не был реализован ни после подписания комплекса мер, ни после согласования в нормандском формате "формулы Франка-Вальтера Штайнмайера" в октябре 2015 года. Замена этого закона документом, противоречащим комплексу мер, — это путь эскалации, а не урегулирования", — сказал Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Текст выступления российского дипломата опубликован в пятницу на сайте МИД РФ.

Парламент Украины в пятницу продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса, такое решение в пятницу поддержали 229 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Кроме того, Верховная Рада одобрила в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.

Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Законопроект предусматривает, в частности, определение РФ как страны, которая "осуществляет агрессию и временно оккупировала" часть украинской территории. Изначально документ называл в числе приоритетов реализацию пунктов по безопасности минских соглашений по урегулированию конфликта в регионе. Однако в ходе рассмотрения закона на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны пункт, где упоминались минские соглашения был изъят. Теперь вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

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Закон также предусматривает возможность использования Вооруженных сил Украины в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на Востоке без объявления войны. ВС Украины и сейчас принимают участие в АТО в Донбассе, однако их применение нуждается в законодательном урегулировании, поскольку военная операция называется "антитеррористической". Согласно закону, непосредственное руководство военными силами и средствами в Донбассе возлагается на Объединенный оперативный штаб ВС Украины. Сейчас его осуществляет штаб антитеррористической операции, который подконтролен Службе безопасности Украины, что ограничивает возможность применения армии.

В самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках заявили, что законопроект полностью противоречит минским договоренностям.