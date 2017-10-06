В России возбудили новые дела против ВСУ и Нацгвардии в Донбассе

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Следственный комитет России возбудил ряд новых уголовных дел по фактам обстрелов гражданских объектов Донбасса, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что в производстве Следственного комитета России находятся более 150 уголовных дел о военных преступлениях в Донбассе.

"Возбуждено еще четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", — сказала она.

По версии следствия, с 15 по 18 сентября военнослужащие Вооруженных сил и Нацгвардии Украины "в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней, выполняя приказы вышестоящих должностных лиц Минобороны Украины, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в поселке Трудовское и городе Донецке".

В результате этих обстрелов, по данным СК России, четверо мирных жителей получили ранения.

"Мотивом этих преступлений, как и прежде, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования", — добавила Петренко.

Она отметила, что по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление "всех обстоятельств этих преступлений и должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к ним".

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Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.