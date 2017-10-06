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    Россия

    Число жертв ДТП с автобусом и поездом в России возросло до 14

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    В ночь на пятницу автобус из Казахстана и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. Среди погибших есть ребенок.
    Скорая помощь в РФ
    РИА Новости

    КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. Жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области (Россия) стали 14 человек, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.

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    Ранее сообщалось, что погибли около 10 человек.

    "Известно о 14 погибших", — сказала собеседница агентства.

    Как уточнил источник в экстренных службах региона, среди 14 погибших один ребенок. 

    Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. По данным МВД, автобус выехал на переезд на красный свет. В МЧС сообщили, что автобус был из Казахстана.

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