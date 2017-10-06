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    Поезд протаранил автобус в России, погибли около 10 человек

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    По предварительной информации, пассажирский автобус выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с рейсовым поездом. На данный момент точное число жертв и пострадавших еще выясняется.
    Автомобили скорой помощи в РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области (Россия), по предварительным данным, около 10 человек погибли, сказала РИА Новости представитель регионального УМВД.

    "По предварительной информации, пассажирский автобус выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с рейсовым поездом", — сказала представитель УМВД, уточнив, что, по предварительным данным, погибли около 10 человек, но эта цифра уточняется.

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    По ее словам, пока речь идет о пострадавших только в автобусе. Неизвестно, есть ли пострадавшие в поезде, уточнила представитель ведомства.

    на днях сообщалось, что под Киевом автомобиль попал под поезд, есть жертвы. 

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