Поезд протаранил автобус в России, погибли около 10 человек

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области (Россия), по предварительным данным, около 10 человек погибли, сказала РИА Новости представитель регионального УМВД.

"По предварительной информации, пассажирский автобус выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с рейсовым поездом", — сказала представитель УМВД, уточнив, что, по предварительным данным, погибли около 10 человек, но эта цифра уточняется.

Смотрите также: ДТП в Нью-Йорке: поезд сошел с рельсов

По ее словам, пока речь идет о пострадавших только в автобусе. Неизвестно, есть ли пострадавшие в поезде, уточнила представитель ведомства.

на днях сообщалось, что под Киевом автомобиль попал под поезд, есть жертвы.