В Кремле назвали цель новых переговоров Волкера с Сурковым

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Предстоящие переговоры помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером в Белграде не нацелены на какой-то конкретный результат, речь идет о "сверке часов", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В данном случае переговоры не нацелены на какой-то конкретный результат. Это процесс синхронизации позиций и сверки часов, и обмена информацией, собственно, что называется, из первых рук", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об ожиданиях от переговоров Суркова и Волкера 7 октября в Белграде.

"Вы знаете, что США не являются стороной нормандского формата, не является страной-гарантом минских договоренностей, но, тем не менее, конечно, Вашингтону важно получать информацию из первых рук от стран, которые принимают участие в минском формате", — добавил он.

Напомним, ранее Волкер подтвердил встречу с Сурковым 7 октября в столице Сербии Белграде.

В августе Волкер и Сурков провели встречу в Минске. Тогда Сурков заявил, что договорился со спецпредставителем США продолжить совместную работу по Украине.