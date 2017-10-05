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    Россия

    В Кремле назвали цель новых переговоров Волкера с Сурковым

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об ожиданиях от переговоров помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером в Белграде.
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Предстоящие переговоры помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером в Белграде не нацелены на какой-то конкретный результат, речь идет о "сверке часов", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Курт Волкер на YES
    YES
    Волкеризация Донбасса

    "В данном случае переговоры не нацелены на какой-то конкретный результат. Это процесс синхронизации позиций и сверки часов, и обмена информацией, собственно, что называется, из первых рук", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об ожиданиях от переговоров Суркова и Волкера 7 октября в Белграде.

    "Вы знаете, что США не являются стороной нормандского формата, не является страной-гарантом минских договоренностей, но, тем не менее, конечно, Вашингтону важно получать информацию из первых рук от стран, которые принимают участие в минском формате", — добавил он.

    Напомним, ранее Волкер подтвердил встречу с Сурковым 7 октября в столице Сербии Белграде.

    В августе Волкер и Сурков провели встречу в Минске. Тогда Сурков заявил, что договорился со спецпредставителем США продолжить совместную работу по Украине.

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