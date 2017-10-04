"Разрешение на преступление". Россия о проекте Порошенко по Донбассу

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов заявил, что внесенный в Верховную Раду законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом противоречит минским соглашениям и ещё больше отдаляет Донбасс от Украины.

"Внесенный сегодня в Верховную Раду законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом полностью противоречит минским соглашениям, ещё больше отдаляет Донбасс от Украины и блокирует минский процесс", — считает Грызлов.

Он напомнил, что Украиной до сих пор не принято решение о предоставлении особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. "Особый статус Донбасса – неотъемлемое условие политического урегулирования на Украине", — отметил Грызлов.

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Грызлов обвинил также Украину в том, что она "по-прежнему саботирует разведение сил и средств в районе Станицы Луганской". "С момента первого соглашения о разведении сил уже прошло около года, но по причине ничем не мотивированного противодействия киевской стороны, оно до сих пор не реализовано", — отметил представитель России.

Также он рассказал, что Украина отказывается от публикации приказов о дисциплинарной ответственности за нарушение режима прекращения огня. "При этом перемирие нарушается преимущественно украинской стороной", — заявил Грызлов.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") заявила, что президент Петр Порошенко, внося на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, пытается получить разрешение на проведение там военных операций в отношении мирных жителей.

"Законопроектом о реинтеграции Донбасса Порошенко пытается получить разрешение на проведение военных операций в отношении мирных жителей Донбасса, разрешение на убийство, по которому не будет ни суда, ни следствия", — сказала Яровая.

По ее мнению, Порошенко придумал новую форму оправдания собственных действий.

"Он законами штампует разрешение на преступление. Режим нынешней украинской власти не просто ущемляет и дискриминирует, он возводит преступления в ранг закона", — заявила вице-спикер.

Яровая назвала данный законопроект "демонстративным плевком" в сторону Европы, потому что "соблюдение минских договоренностей — это обязательство Порошенко перед Европой". "Но президент Украины не собирается их исполнять. Он собирается совершать преступления, нагло ухмыляясь в сторону Европы", — считает парламентарий.

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"Это закон не об освобождении Донбасса, а о его захвате и уничтожении. Надеюсь, что последует адекватная реакция европейских политиков. Преступные намерения Порошенко могут и должны быть остановлены", — заключила депутат.

В среду Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Он предусматривает возможность введения военного положения и позволяет использовать ВС Украины в Донбассе для обеспечения нацбезопасности и обороны.