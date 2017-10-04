В России пойдут под суд "целители", снявшие порчу с пенсионерок за $35 тыс

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Уголовное дело в отношении "целительницы" и ее помощницы, обвиняемых в серии мошенничеств и похищении у пенсионерок около 2 миллионов рублей (почти 35 тыс долларов США — Ред.) за "снятие порчи", направлено в суд в Хабаровске, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, "целительница" знакомилась с пенсионерками на улице и предлагала снять наведенную порчу, из-за которой те болеют. Помощница, якобы случайно проходившая мимо, ее узнавала и благодарила за излечение ребенка. После этого пенсионерки соглашались на проведение ритуала и несли злоумышленнице деньги.

Так, в октябре 2016 года обвиняемые похитили у 89-летней пенсионерки 900 тысяч рублей. Потерпевшая вынесла гадалке 660 тысяч рублей наличными, которые откладывала на операцию, и ювелирные украшения на 240 тысяч рублей. В марте этого года 82-летняя хабаровчанка, чтобы избавится от порчи, передала злоумышленницам 500 тысяч рублей, которые откладывала со своей пенсии и пенсии мужа. Задержали обвиняемых с поличным после того, как они обманом похитили у престарелой хабаровчанки 80 тысяч рублей.

"Следствие установило причастность "целительницы" к восьми противоправным эпизодам, пять из которых она совершила совместно с сообщницей. Суммарный ущерб потерпевшим составил порядка 2 миллионов рублей. Уголовное дело по статье "мошенничество" направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемые признали свою вину и частично компенсировали потерпевшим ущерб. Потерпевшие на очных ставках опознали обвиняемых. Установлено, что все почти весь заработок "целительница" забирала себе, помощница получала лишь небольшие суммы.

По данным полиции, обвиняемая "целительница" юридически не судима, но ранее она в Красноярском крае привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотиков и кражи.

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