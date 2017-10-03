В РФ предупредили о последствиях появления миротворцев ООН в Приднестровье

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Замена действующей миротворческой миссии в Приднестровье на миротворцев ООН только обострит ситуацию в регионе, заявил в интервью газете "Коммерсант" статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Уникальная миротворческая операция на Днестре уже четверть века доказывает свою эффективность. Там никто не стреляет и никто не гибнет. Изменение ее формата на ооновский кроме опасного обострения ни к чему не приведет", — сказал Карасин, отвечая на вопрос о том, не кажется ли ему, что появление ооновских голубых касок в Приднестровье могло бы снять многие проблемы вокруг миротворческой операции в этом регионе.

По словам Карасина, в решении приднестровской проблемы все зависит от желания и способности сторон договариваться.

В этом году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне приднестровско-молдавского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Кроме того, на территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

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Премьер-министр Молдавии Павел Филип, выступая 22 сентября с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, потребовал вывода российских войск из Приднестровья, назвав незаконным размещение ОГРВ.

Ранее сообщалось, что официальный Киев поддержит вывод миротворцев РФ из Приднестровья.