МИД РФ обещает ответить на захват США российских дипобъектов

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Москва заявляет решительный протест в связи с действиями властей США по захвату российских дипобъектов в Сан-Франциско и резервирует за собой право на ответ, сообщили в МИД РФ.

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"Заявляем решительный протест против очередной враждебной акции США. Резервируем за собой право на ответ. Краеугольным для дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. Соответственно понимаем так, что американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

США закрыли консульство РФ 2 сентября, но позволили дипломатам, проживавшим в здании, остаться там до 1 октября. Российский МИД в понедельник заявил об очередном незаконном проникновении на территорию закрытого консульства. Госдепартамент США подтвердил очередной "обход" закрытого по требованию американской стороны консульства России в Сан-Франциско после того, как его покинули последние российские дипломаты.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.