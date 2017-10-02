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    Россия

    МИД РФ обещает ответить на захват США российских дипобъектов

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (565)

    (обновлено: )10220
    Согласно заявления МИД РФ, американцы, "врываясь в загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России".
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Москва заявляет решительный протест в связи с действиями властей США по захвату российских дипобъектов в Сан-Франциско и резервирует за собой право на ответ, сообщили в МИД РФ.

    МИД России показал дипломатическую собственность, захваченную США
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    В МИД России показали дипломатическую собственность, захваченную США

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    "Заявляем решительный протест против очередной враждебной акции США. Резервируем за собой право на ответ. Краеугольным для дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. Соответственно понимаем так, что американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    США закрыли консульство РФ 2 сентября, но позволили дипломатам, проживавшим в здании, остаться там до 1 октября. Российский МИД в понедельник заявил об очередном незаконном проникновении на территорию закрытого консульства. Госдепартамент США подтвердил очередной "обход" закрытого по требованию американской стороны консульства России в Сан-Франциско после того, как его покинули последние российские дипломаты.

    В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

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