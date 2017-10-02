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    Россия

    Песков о миротворцах. Реализацию идеи тормозит Киев

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (171)

    (обновлено: )18820
    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что именно украинская сторона тормозит реализацию отправки миротворцев в Донбасс.
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Позиция Киева является причиной задержки реализации идеи отправки миротворцев ООН в Украину, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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    "В Киеве. Думаю, это исчерпывающее объяснение", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о причинах задержки обсуждения вопроса о миротворцах в рамках "нормандского формата".

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

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    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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