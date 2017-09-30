Российский срочник, расстрелявший сослуживцев, убит при задержании

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Российский военный, сбежавший с оружием с полигона в Амурской области после расстрела сослуживцев, в ходе перестрелки с подразделением антитеррора при задержании получил смертельное ранение, сообщила пресс-служба Восточного военного округа РФ.

"Подразделением антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа в ходе поисковых мероприятий был обнаружен и блокирован военнослужащий, ранее оставивший с оружием территорию полигона в Амурской области", — говорится в сообщении.

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Сообщается, что во время задержания им было оказано вооруженное сопротивление и создана прямая угроза жизни военнослужащим подразделения антитеррора, после чего по нему было применено табельное оружие.

"Оказавший вооруженное сопротивление военнослужащий получил смертельное ранение", — говорится в сообщении.

Указывается, что на месте происшествия работает комиссия министерства обороны Российской Федерации.

Фото из открытых источников Гасан Абдулахадов, подозреваемый в убийстве своих сослуживцев в РФ

ЧП произошло в пятницу на полигоне при проведении плановых ночных стрельб. Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидавших выхода на огневой рубеж. В результате происшествия офицер и два военнослужащих получили смертельные ранения. Еще двое военнослужащих доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Стрелявший с оружием скрылся с территории полигона. Командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по его поиску и задержанию. В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего. Ранее власти сообщили, что его зовут Гасан Абдулахадов, он родом из Дагестана.