наверх
30.09.201702:50
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Российский срочник, расстрелявший сослуживцев, убит при задержании

    (обновлено: )71
    Подразделением антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа РФ в ходе поисковых мероприятий был обнаружен и блокирован военнослужащий. Во время задержания им было оказано вооруженное сопротивление.
    Российский военный. Архивное фото
    RIA News Кирилл Брага | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Российский военный, сбежавший с оружием с полигона в Амурской области после расстрела сослуживцев, в ходе перестрелки с подразделением антитеррора при задержании получил смертельное ранение, сообщила пресс-служба Восточного военного округа РФ.

    Призыв в армию в Харькове. Архивное фото
    УНИАН
    Упал, отжался, дезертировал. От чего бегут украинские солдаты

    "Подразделением антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа в ходе поисковых мероприятий был обнаружен и блокирован военнослужащий, ранее оставивший с оружием территорию полигона в Амурской области", — говорится в сообщении.

    Читайте также: Задачи выполнены. Как прошли учения "Запад-2017"

    Сообщается, что во время задержания им было оказано вооруженное сопротивление и создана прямая угроза жизни военнослужащим подразделения антитеррора, после чего по нему было применено табельное оружие.

    "Оказавший вооруженное сопротивление военнослужащий получил смертельное ранение", — говорится в сообщении.

    Указывается, что на месте происшествия работает комиссия министерства обороны Российской Федерации.

    Фото из открытых источников
    Гасан Абдулахадов, подозреваемый в убийстве своих сослуживцев в РФ

    ЧП произошло в пятницу на полигоне при проведении плановых ночных стрельб. Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидавших выхода на огневой рубеж. В результате происшествия офицер и два военнослужащих получили смертельные ранения. Еще двое военнослужащих доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    Стрелявший с оружием скрылся с территории полигона. Командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по его поиску и задержанию. В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего. Ранее власти сообщили, что его зовут Гасан Абдулахадов, он родом из Дагестана.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Павел Климкин и министр образования Латвии Карлис Шадурскис
    Реформа образования: необратимые последствия
    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    Украина в центре оружейных скандалов