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    В России военный расстрелял сослуживцев и сбежал с автоматом

    (обновлено: )63923
    По данным оборонного ведомства России, в результате стрельбы один офицер и двое военнослужащих погибли. ЧП произошло на полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб.
    Военнослужащие заряжают магазин автомата. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Пресс-служба Минобороны России сообщает, что в Амурской области военнослужащий в пятницу выпустил очередь из автомата в сослуживцев, один офицер и двое военнослужащих погибли.

    "На полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж. В результате происшествия офицер и два военнослужащих получили смертельные ранения. Еще двое военнослужащих доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — уточнили в военном ведомстве.

    Согласно сообщению, стрелявший с оружием скрылся с территории полигона.

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    "Командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по его поиску и задержанию", — сообщает ведомство.

    В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего, добавили в министерстве.

    Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье "убийство" по факту гибели военнослужащих на полигоне в Амурской области. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство)", — сказала она.

    В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего.

    В городе Белогорск, где ищут расстрелявшего сослуживцев военнослужащего, усилены меры безопасности, сообщает администрация города.

    "Правоохранительные органы Белогорска призывают белогорцев к предельной осторожности… Украв автомат с несколькими рожками патронов, стрелявший покинул место происшествия и находится в бегах. Правоохранительные органы убедительно просят горожан сообщать о подозрительном лице в военной форме с оружием в руках на телефон оперативного дежурного 02 (102)", — сказано в сообщении.

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    О чрезвычайной ситуации глава Белогорска Станислав Мелюков немедленно доложил губернатору Амурской области Александру Козлову. По поручению губернатора, в Белогорске усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий. Меры принимаются "во избежание ситуаций, связанных с возможным захватом заложников".

    В июле в России полицейский расстрелял свою бывшую жену и тестя.

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