Кабмин РФ не планирует поставки газа в Украину в ближайшие три года

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Правительство РФ не предусматривает экспорта газа в Украину в ближайшие три года, следует из материалов к проекту федерального бюджета РФ на 2018-2020 годы.

В базовом, консервативном и целевом вариантах экспорта топливно-энергетических товаров в графе "Экспорт газа на Украину" стоит цифра "0".

При этом в базовом сценарии прописана цена поставок, если бы они осуществлялись, — 176,2 доллара за тысячу кубометров в 2018 году, 164,9 доллара в 2019 году и 164,7 доллара в 2020 году.

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Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.