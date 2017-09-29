наверх
29.09.201717:45
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Кабмин РФ не планирует поставки газа в Украину в ближайшие три года

    13210
    В базовом, консервативном и целевом вариантах экспорта топливно-энергетических товаров в графе "Экспорт газа на Украину" стоит цифра "0", следует из материалов к проекту федерального бюджета РФ на 2018-2020 годы.
    Труба на дожимно-компрессорной станции (ДКС)
    УНИАН

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Правительство РФ не предусматривает экспорта газа в Украину в ближайшие три года, следует из материалов к проекту федерального бюджета РФ на 2018-2020 годы.

    Счетчик воды
    УНИАН
    Абонплата за газ: НКРЭКУ играет на терпении населения - Герус

    В базовом, консервативном и целевом вариантах экспорта топливно-энергетических товаров в графе "Экспорт газа на Украину" стоит цифра "0".

    При этом в базовом сценарии прописана цена поставок, если бы они осуществлялись, — 176,2 доллара за тысячу кубометров в 2018 году, 164,9 доллара в 2019 году и 164,7 доллара в 2020 году.

    Читайте также: До обеда воюем, после обеда — торгуем. Украина наращивает торговлю с РФ

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Реформа образования: необратимые последствия
    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    Украина в центре оружейных скандалов