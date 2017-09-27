Россия уничтожила последние запасы химоружия

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Последний килограмм из имевшихся у России 40 тысяч тонн запасов боевых отравляющих веществ, который содержался в двух артиллерийских снарядах, уничтожен в среду на объекте "Кизнер" в Удмуртии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Процесс полностью автоматизирован, уничтожение последних запасов химоружия происходит без участия человека. Поэтому журналисты смогли наблюдать за процессом от начала до самого конца на специальном экране.

Партия из двух артиллерийских химических боеприпасов была подана на так называемую линию расснаряжения — это закрытая технологическая линия, находящаяся под пониженным давлением. Далее каждый снаряд был просверлен, из них эвакуировано отравляющее вещество, которое направлено в реактор и химически нейтрализовано. Сами боеприпасы затем дважды промыты и прокалены в печи температурой до тысячи градусов. После этого снаряды проверили на наличие остатков химического вещества, остудили и подготовили к вывозу.

По информации пресс-службы Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия — главного организатора и исполнителя работ по созданию промышленных мощностей и уничтожению запасов боевых отравляющих веществ, для уничтожения боевых отравляющих веществ использовались только отечественные технологии. Процесс завершился безопасно, не причинив вреда экологии и населению.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что на России лежит ответственность за предотвращение использования правительством Сирии химического оружия.