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    Россия испытала межконтинентальную ракету "Тополь"

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    В департаменте информации и массовых коммуникаций министерстве обороны РФ сообщили, что целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
    Презентация нового экспоната Военно-исторического музея артиллерии – ракетной установки грунтового базирования Тополь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области России проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М "Тополь", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерстве обороны РФ.

    "Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" (Республика Казахстан)", — сообщили в минобороны РФ.

    В ходе испытания получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны, отметили в ведомстве.

    "В последующем эта информация будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет", — сообщили в департаменте.

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