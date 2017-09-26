Россия испытала межконтинентальную ракету "Тополь"

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области России проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М "Тополь", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерстве обороны РФ.

"Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" (Республика Казахстан)", — сообщили в минобороны РФ.

В ходе испытания получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны, отметили в ведомстве.

"В последующем эта информация будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет", — сообщили в департаменте.