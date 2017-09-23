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    Младенец умер на борту экстренно севшего в РФ самолета

    (обновлено: )17601
    Возраст ребенка не превышал двух дней. Как отмечается, на борту находился новорожденный, который был отправлен в Москву на лечение, однако ребенку стало плохо в полете.
    Самолет. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Новорожденный скончался на борту самолета, экстренно севшего в Салехарде (ЯНАО), сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    Отмечается, что в пятницу вечером в Салехарде совершил экстренную посадку самолет, который следовал из Анадыря в Москву.

    "На борту находился новорожденный, который был отправлен в столицу на лечение, однако ребенку стало плохо в полете, и самолет экстренно сел в Салехарде. Медикам на земле не удалось его спасти", — рассказал собеседник агентства.

    По его словам, возраст ребенка не превышал двух дней. Сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы.

    Напомним, в Хмельницком семилетний ребенок заболел столбняком.

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