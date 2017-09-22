"Сбербанк" объявил об уходе из ряда стран Европы

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. "Сбербанк" планирует уйти из ряда стран Европы, сообщил его глава Герман Греф.

"Мы сейчас оптимизируем тоже нашу деятельность в Европе, из ряда стран мы будем выходить, будем оптимизировать наш центральный офис, и в общем под санкциями в Европе работать чрезвычайно тяжело", — сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы там (в Европе — ред.) находимся под очень сильным давлением регулятора. Хотя мы и небольшой банк в Европе, нас отнесли к системно значимым банкам под прямой контроль и надзор Европейского Центрального банка. Это, конечно, нам очень серьезно осложнило жизнь — для маленького банка нести все издержки, связанные с надзором со стороны ЦБ Европы как системно значимого банка — это непростая задача", — пояснил Греф.

Глава "Сбербанка" говорил в середине марта прошлого года, что кредитная организация в 2016-2017 годах будет снижать количество дочерних банков и отделений в Европе. При этом банк будет инвестировать в разработку новых бизнес-моделей, новой технологической платформы.

Доналоговая прибыль "Сбербанка" от международного бизнеса по МСФО за первое полугодие 2017 года составила 15,6 миллиарда рублей. География присутствия "Сбербанка" охватывает 22 страны, в том числе Белоруссию, Казахстан, Турцию, Швейцарию, ряд стран Центральной и Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины работает с возможным иностранным покупателем украинской "дочки" "Сбербанка", на сегодняшний день полного пакета документов еще не подано, есть только письмо о намерениях.