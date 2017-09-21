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    Россия

    В РФ думают, что делать в случае поставки Украине оружия США

    Тема:

    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины (42)

    (обновлено: )20501
    В российском МИДе отметили, что просчитывают шаги в случае поставки Украине оружия США: "Для многих понятие минских договоренностей становится чем-то виртуальным, но на самом деле это сегодняшняя реальность".
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва просчитывает шаги в случае возможной поставки США летального оружия в Украину.

    Олег Жданов
    Facebook Олега Жданова
    Нет никакого исторического момента. Жданов о $500 млн от США

    "Конечно просчитываем", — заявила Захарова в ответ на соответствующий вопрос в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

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    "Для многих понятие минских договоренностей становится чем-то виртуальным, но на самом деле это сегодняшняя реальность. Так или иначе, но мы должны делать все, чтобы придерживаться именно этого курса", — добавила дипломат.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". 

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