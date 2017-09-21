Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону: МЧС сообщило о погибшем

КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина. в результате пожара в гостинице в центре Ростова-на-Дону погиб человек, сообщил в четверг РИА Новости представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.

"На пожаре один погибший", — сказал собеседник.

По предварительным данным, это администратор гостиницы.

В управлении также сообщили, что пожар был локализован. "Локализация объявлена в 15.15 мск. Площадь составляет 840 квадратных метров", — уточнил представитель ГУ МЧС.

Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару присвоен третий ранг сложности. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок.

РИА Новости | Перейти в фотобанк В центре Ростова-на-Дону загорелось десятиэтажное здание

Напомним, в ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.