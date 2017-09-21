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    Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону: МЧС сообщило о погибшем

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    По предварительным данным, погибший - администратор гостиницы. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок.
    В центре Ростова-на-Дону загорелось десятиэтажное здание
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина. в результате пожара в гостинице в центре Ростова-на-Дону погиб человек, сообщил в четверг РИА Новости представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.

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    "На пожаре один погибший", — сказал собеседник.

    По предварительным данным, это администратор гостиницы.

    В управлении также сообщили, что пожар был локализован. "Локализация объявлена в 15.15 мск. Площадь составляет 840 квадратных метров", — уточнил представитель ГУ МЧС.

    Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару присвоен третий ранг сложности. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В центре Ростова-на-Дону загорелось десятиэтажное здание

    Напомним, в ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.

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