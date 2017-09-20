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    Россия

    Песков назвал Фримена жертвой эмоциональной перегрузки

    (обновлено: )67
    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал не относиться серьезно к заявлениям голливудского актера Моргана Фримена об РФ, поскольку они "не основаны на реальной информации".
    Морган Фримен
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил заявление голливудского актера Моргана Фримена о России "эмоциональной экзальтацией".

    "Вы знаете, многие творческие люди легко поддаются, скажем так, становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей, и они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, проявлениями таких, я бы сказал, продолжений маккартизма. Со временем это проходит", — сказал Песков, комментируя видеоролик с участием Фримена, в котором звучит призыв "защитить демократию США от России".

    Он рекомендовал не относиться серьезно к таким заявлениям, поскольку они "не основаны на реальной информации".

    Фримен принял участие в съемках видеоролика, снятого так называемым Комитетом по расследованию против России. Видео была размещено на портале YouTube. В нем утверждается, что Москва хочет "отомстить" США за развал СССР. Также актер обвиняет Москву в кибератаках и призывает Дональда Трампа рассказать правду о "российском вмешательстве" в выборы.

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