В РФ сообщили, куда перебазируют авиацию по окончанию "Запад-2017"

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Летные экипажи ВКС РФ и Западного военного округа, участвовавшие в масштабных учениях "Запад-2017", начали перебазироваться в пункты постоянной дислокации, сообщает в среду Минобороны РФ.

"Авиационные экипажи оперативно-тактической и армейской авиации Воздушно-космических сил и Западного военного округа, участвовавшие в совместном стратегическом учении "Запад-2017", приступили к перебазированию с оперативных аэродромов в пункты постоянной дислокации", — говорится в сообщении.

Самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, МиГ-29СМТ, Су-30СМ, Су-24М, Су-34, Су-25, вертолеты Ми-28Н, Ми-35, Ми-8, Ка-52, "задействованные в различных эпизодах учения, в том числе и проводимых на территории Республики Беларусь, в течение двух дней будут доставлены на аэродромы базирования".

"В ходе учения экипажи ВКС и ЗВО, несмотря на сложные погодные условия, отработали практически весь спектр задач по предназначению, включая высадку тактического десанта, авиационную поддержку действий наземной группировки войск, перехват воздушных целей, нанесение авиационных ударов по наземным целям и другие", — добавили в ведомстве.

Стратегические учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, который участвовал в учениях, превышает 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам были привлечены около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.

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