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    Россия

    За сутки в РФ эвакуировали около 100 тыс человек из-за звонков о бомбе

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    Очередная волна массовых анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах в торговых и социальных объектах прокатилась во вторник по российским городам.
    Сотрудники правоохранительных органов РФ. Архивное фото
    RIA News Михаил Малыхин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Около 100 тысяч человек были эвакуированы во вторник в 14 городах РФ, в том числе в Москве, из-за анонимных звонков с угрозами "минирования", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

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    "Проверки и эвакуации людей проводились на 152 объектах. В общей сложности было эвакуировано почти 100 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

    Очередная волна массовых анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах в торговых и социальных объектах прокатилась во вторник по российским городам. Информация об угрозах "минирования" во вторник приходила из Москвы, Салехарда, Ростова-на-Дону, Волгограда, Екатеринбурга, Астрахани и Воронежа.

    Анонимные звонки о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о "минировании" эвакуировали более 200 тысяч человек.

    Ранее сообщалось, что телефонные звонки в российских регионах с угрозами "минирования" объектов с массовым пребыванием людей, в том числе вокзалов и торговых центров, исходят, по предварительным данным, с территории Украины.

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