Лавров назвал основный пункт проекта РФ по миротворцам в Донбассе

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Предложение Москвы по миротворцам в Донбассе касается только охраны миссии ОБСЕ и только в рамках минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Наше предложение очень четкое: миротворцы будут только охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и только при выполнении наблюдателями функций, вытекающих из минских договоренностей. Любое другое предназначение миротворческой миссии будет означать перечеркивание этих договоренностей, к этому, собственно, украинская сторона, по-моему, и стремится", — сказал Лавров.

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Как сообщалось, российский министр назвал "абстрактным" несогласие официального Киева с проектом РФ по миротворцам.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.