Лавров назвал "абстрактным" несогласие Киева с проектом РФ по миротворцам

НЬЮ-ЙОРК, 20 сен — РИА Новости Украина. Российский проект резолюции по миротворцам в Донбассе остается в том виде, в каком был после разговора лидеров России и Германии — Владимира Путина и Ангелы Меркель, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

"Он (проект) в том виде, в котором он нами предложен, с поправкой, которая была внесена после беседы по телефону президента Путина с канцлером Меркель", — сказал Лавров журналистам в ООН.

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Также он назвал "абстрактным" несогласие Украины по предложенному Москвой проекту резолюции о миротворцах в Донбассе.

"Высказывается, в том числе, украинскими партнерами по понятным причинам абстрактное несогласие, заявляется, что сразу нужно вводить от 40 до 60 вооруженных солдат, которые, наверное, в его представлении должны просто подавить ЛНР и ДНР и установить там порядки, которые будут растаптывать минские соглашения", — сказал Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллеросоном.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.