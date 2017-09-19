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    Размещенные бонды Украины интересны только спекулянтам - Минфин РФ

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    Как отметил директор департамента долговой политики Минфина РФ Константин Вышковский, Украина формально находится в состоянии дефолта, такие инструменты интересны только инвесторам, преследующим достаточно спекулятивные стратегии.
    Здание Министерства финансов РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости/Прайм. Еврооблигации Украины, об успешном размещении которых в понедельник сообщил президент страны Петр Порошенко, интересны лишь спекулянтам, так как страна фактически находится в состоянии дефолта, считает директор департамента долговой политики Минфина РФ Константин Вышковский.

    "Украина формально находится в состоянии дефолта, такие инструменты интересны только инвесторам, преследующим достаточно спекулятивные стратегии", — сказал Вышковский в эфире канала "Россия 1".

    О том, что Украина успешно завершила размещение еврооблигаций на 3 миллиарда долларов, сообщил накануне президент страны Петр Порошенко в ходе визита в Нью-Йорк. Украина впервые за последние три года вышла на рынки суверенных заимствований.

    В начале сентября сообщалось, что Украина разместит бонды в сентябре.

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