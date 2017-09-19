Военные назвали фейком "залп по толпе журналистов" на "Западе-2017"

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Пресс-служба Западного военного округа заявила, что распространенная в социальных сетях информация о "залпе по толпе журналистов" в ходе масштабных учений "Запад-2017" не соответствует действительности.

Отмечается, что никаких происшествий с авиацией в ходе мероприятия не было.

"Восемнадцатого сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий учений "Запад-2017" никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было… Все сообщения в социальных сетях о "залпах по толпе журналистов", "большом количестве тяжелораненых" – намеренная провокация или чья-то персональная глупость", — сказано в релизе.

"За проведением учения наблюдали сотни представителей российских и зарубежных СМИ, а также военные атташе из более чем 50 стран", — отметили в ЗВО.

Военные заявили, что на выложенных в социальной сети видеокадрах "зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей".

"Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", — добавили в пресс-службе.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии и на трех полигонах в России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от России — около 3 тысяч), 370 единиц бронетанковой техники, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов.

В том числе, как сообщало минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны России планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.