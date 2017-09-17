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    В России разбилась олимпийская чемпионка

    (обновлено: )527
    Олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева находилась за рулем своего автомобиля Audi Q5. Примерно в 60 километрах от Красноярска она попала в ДТП.
    Член женской сборной России по биатлону Ольга Медведцева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева попала в ДТП под Красноярском, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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    "Вчера вечером Медведцева находилась за рулем своего автомобиля Audi Q5. Примерно в 60 километрах от Красноярска она попала в ДТП, в машине находились еще две спортсменки. Медведцева была доставлена в больницу, после осмотра ее отпустили домой, серьезных травм нет", — рассказал собеседник агентства.

    По его словам, по предварительным данным, из впереди идущей машины вылетел какой-то предмет или камень, разбил стекло иномарки, попав в водителя, что и послужило причиной аварии.

    В МВД региона информацию о ДТП с участием Audi Q5 и женщины-водителя 1975 г.р. подтвердили, не называя имен и фамилий участников инцидента.

    Медведцева – двукратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира, спортивную карьеру завершила в 2010 году.

    Ранее сообщалось, что в Киеве после ДТП игрок БК "Киев" спрятался в мусорный бак.

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