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    Россия

    В России упал военный самолет

    (обновлено: )20511
    При выполнении учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома Борисоглебск потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130. Как сообщается, экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался.
    Российский учебно-боевой самолет Як-130
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. В России, вблизи аэродрома Борисоглебск, потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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    "Шестнадцатого сентября 2017 года при выполнении учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома Борисоглебск потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что "экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался".

    Поисково-спасательная группа эвакуировала пилотов учебно-боевого самолета Як-130, их жизни ничего не угрожает.

    "Поисково-спасательная группа эвакуировала пилотов потерпевшего аварию в районе Борисоглебска Як-130 на аэродром базирования. Оба пилота после приземления сразу вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что пилот, пострадавший во время падения самолета в Нововодолажском районе Харьковской области, скончался.

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