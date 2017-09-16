В России упал военный самолет

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. В России, вблизи аэродрома Борисоглебск, потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Шестнадцатого сентября 2017 года при выполнении учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома Борисоглебск потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130", — говорится в сообщении.

Сообщается, что "экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался".

Поисково-спасательная группа эвакуировала пилотов учебно-боевого самолета Як-130, их жизни ничего не угрожает.

"Поисково-спасательная группа эвакуировала пилотов потерпевшего аварию в районе Борисоглебска Як-130 на аэродром базирования. Оба пилота после приземления сразу вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пилот, пострадавший во время падения самолета в Нововодолажском районе Харьковской области, скончался.