В России упал военный самолет

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. В России, вблизи аэродрома Борисоглебск, потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Шестнадцатого сентября 2017 года при выполнении учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома Борисоглебск потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130", — говорится в сообщении.
Сообщается, что "экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался".
Поисково-спасательная группа эвакуировала пилотов учебно-боевого самолета Як-130, их жизни ничего не угрожает.
"Поисково-спасательная группа эвакуировала пилотов потерпевшего аварию в районе Борисоглебска Як-130 на аэродром базирования. Оба пилота после приземления сразу вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пилот, пострадавший во время падения самолета в Нововодолажском районе Харьковской области, скончался.